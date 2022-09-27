Батальон Донецкой Народной Республики "Спарта" уничтожает позиции националистов под населённым пунктом Ясиноватая.

Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской Весны".

"В посёлке Опытное 120-мм миномёт работает по противнику, корректируем огонь с БПЛА: один убит, сослуживец проверил, правда ли, и ушёл, бросив его", — цитирует издание комбата "Спарты" Артёма Жогу.