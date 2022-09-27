Депутат Картаполов: список ВСУ для частичной мобилизации — государственная тайна

По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, конкретные наименования военно-учётных специальностей (ВСУ) подлежащих призыву граждан, как и прочие критерии, называть нельзя, поскольку это совершенно закрытая информация.

"Дело не в том, что надо опубликовать весь перечень, кого призывают. Это вообще-то абсолютно закрытая информация. Наименования воинских специальностей, их количество, наименование возрастных категорий — это все может раскрыть замысел мобилизации, что является, в общем-то, государственной тайной", — сказал Картаполов после пленарного заседания в Госдуме.

Таким образом Картаполов отреагировал на слова депутата Алексея Куринного, предложившего обнародовать полную информацию о требованиях к гражданам, подлежащих частичной мобилизации для того, чтобы власти могли держать этот процесс под своим контролем и при необходимости "наказывать нералексей куринныйадивых чиновников".