Боевики ВСУ атаковали энергосистему Донецка

Вооружённые силы Украины атаковали энергетическую систему Донецка.

Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко.

"В результате обстрела украинскими боевиками систем энергообеспечения города без электроэнергии остаются 6 ТП 110кВ. Без света остаются 27 500 абонентов Кировского, Куйбышевского и Ленинского районов города", — в своём аккаунте мессенджера пишет военкор.

По его словам, на данный момент проводятся восстановительные работы.