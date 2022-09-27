Вооружённые силы Украины атаковали энергетическую систему Донецка.
Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко.
"В результате обстрела украинскими боевиками систем энергообеспечения города без электроэнергии остаются 6 ТП 110кВ. Без света остаются 27 500 абонентов Кировского, Куйбышевского и Ленинского районов города", — в своём аккаунте мессенджера пишет военкор.
По его словам, на данный момент проводятся восстановительные работы.
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