Националисты Вооружённых сил Украины сегодня, 27 сентября, обстреляли Белгородскую область.

Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, обстрелян населённый пункт Зиборовка.

"По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждены пять домовладений, два авто и школа (обучение проходит в дистанционном формате)", — сообщил губернатор.

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