Приговорённые к пожизненному заключению, находящиеся в следственном изоляторе "Бутырка" в Москве, хотят участвовать в специальной военной операции на Украине.
Об этом сообщает издание RT со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию Москвы. В десяти из двенадцати камер блока у ОНК столицы интересовались, как попасть в ВС РФ.
Например, лидер Ореховской организованной преступной группировки Сергей Буторин.
"Сказал, что у него военно-учётная специальность "командир мотострелкового взвода" и он готов отправиться воевать", — цитирует канал RT своего собеседника.
Буторин в сентябре 2011 года приговорён к пожизненному сроку за руководство ОПГ и убийство 38 человек.
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