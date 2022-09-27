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Приговорённые к пожизненному заключению желают участвовать в спецоперации

Силовые структуры

Приговорённые к пожизненному заключению, находящиеся в следственном изоляторе "Бутырка" в Москве, хотят участвовать в специальной военной операции на Украине.

Об этом сообщает издание RT со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию Москвы. В десяти из двенадцати камер блока у ОНК столицы интересовались, как попасть в ВС РФ.

Например, лидер Ореховской организованной преступной группировки Сергей Буторин.

"Сказал, что у него военно-учётная специальность "командир мотострелкового взвода" и он готов отправиться воевать", — цитирует канал RT своего собеседника.

Буторин в сентябре 2011 года приговорён к пожизненному сроку за руководство ОПГ и убийство 38 человек.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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