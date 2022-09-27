Соединённые Штаты не возражают против того, чтобы киевский режим применял западное оружие против тех регионов, которые войдут в состав России после референдумов.
Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Напомним, во вторник, 27 сентября, начат подсчёт голосов референдумов о будущем Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.
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Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.