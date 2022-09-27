США не возражают, чтобы применялось оружие Запада против освобождённых регионов

Соединённые Штаты не возражают против того, чтобы киевский режим применял западное оружие против тех регионов, которые войдут в состав России после референдумов.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Напомним, во вторник, 27 сентября, начат подсчёт голосов референдумов о будущем Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.