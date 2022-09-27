Масштабная утечка газа из трубопровода "Северный поток" в Балтийском море — это спланированный Москвой акт агрессии в направлении Европейского Союза.
Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в соцсети.
"Россия хочет дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и вызвать панику перед зимой. Лучший ответ тирану и инвестиция в безопасность — танки для Украины. Особенно немецкие", — в частности, заявил чиновник.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.