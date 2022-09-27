Офис Зеленского обвинил Россию в подрыве "Северного потока"

Масштабная утечка газа из трубопровода "Северный поток" в Балтийском море — это спланированный Москвой акт агрессии в направлении Европейского Союза.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в соцсети.

"Россия хочет дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и вызвать панику перед зимой. Лучший ответ тирану и инвестиция в безопасность — танки для Украины. Особенно немецкие", — в частности, заявил чиновник.