В Каталонии глава региона заявил о намерении провести новый референдум о независимости от Испании.
Об этом сообщает издание "Русская Весна".
"Пример Донбасса, Херсонщины и Запорожья вдохновляет европейцев", — пишет Telegram-канал издания.
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Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.