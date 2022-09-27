Глава Каталонии заявил о новом референдуме о независимости от Испании

В Каталонии глава региона заявил о намерении провести новый референдум о независимости от Испании.

Об этом сообщает издание "Русская Весна".

"Пример Донбасса, Херсонщины и Запорожья вдохновляет европейцев", — пишет Telegram-канал издания.