Белоус: сбежавшие от призыва россияне не нужны государству

Частичная мобилизация напугала определённых россиян настолько, что от неё они бегут в другие страны, пытаясь не попасть в зону СВО.

А что потом делать с уехавшими россиянами, когда они вернутся?

На этот вопрос в беседе с Pravda. Ru ответил политолог Илья Белоус.

"Если мы говорим о тех, кто поехал, избегая мобилизации, то здесь нужно с нескольких сторон этот вопрос рассмотреть. Первая сторона. Зачем нам, чтобы они возвращались? Нужно ли это нам? Люди, которые лишены мотивации сражаться, насколько полезны будут на передовой среди тех, кто сейчас там мотивировано это делает и профессионально", — заявил эксперт.

Во-вторых, по его словам, можно рассмотреть и "более тонкие меры" в отношении этих граждан, например, лишить их части прав в будущем: не избирать в депутаты или запретить становиться чиновниками.

А если убежали люди, которые наводили тут различную деструктивную деятельность и организовывали различные митинги, навряд ли кто-то их них вообще сейчас имеет шанс вернуться. Поскольку против части из них заведены уголовные дела, отметил аналитик.

Он подчеркнул, что самое главное — нужно призвать тех, кто хочет и умеет. Людей, имеющих опыт боевых действий, и действительно замотивированных.

"Посмотрите репортажи от многих военкоматов в Чечне, в Белгороде, в других городах. Там люди идут в военкомат как на демонстрацию. Поэтому давайте возьмём всех тех, кто горит желанием, имеет военный опыт в первую очередь, потому что это будет боец абсолютно другого уровня", — убеждён Белоус.

Но если будет тотальная война, то все мы без всяких вопросов присоединимся к армии, подытожил политолог