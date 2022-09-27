Арестович о референдумах и мобилизации в РФ: "Ядерное оружие прицепом к этому"

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что референдумы не остановят наступление ВСУ.

Украинский военный аналитик отметил, что власти Украины считают проведённые референдумы юридически ничтожными.

"Никакие ультиматумы, включая ядерные, не остановят нас перед тем, чтобы продолжать освобождать свою территорию. Многократно заявили об этом официальные лица Украины", — сказал Арестович.

Помощник Зеленского уверен, что РФ с помощью референдумов получает информационно-политические возможности.

"Они думают, что мы испугаемся. Ядерное оружие пошло прицепом к этому всему. Ядерное оружие как последнее средство — референдум, мобилизация, ядерное оружие. Это триада", — выразил своё мнение военный обозреватель.

Ранее украинцам посоветовали собрать "тревожный" ядерный чемоданчик.