Столтенберг призывает страны НАТО быстрее пополнять истощённые запасы оружия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на внеочередной встрече с национальными директорами по вооружениям альянса указал на необходимость пополнения запасов оружия, которые сократились из-за поставок на Украину.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО:

"На встрече обсуждались… запасы боеприпасов у стран, входящих в альянс, и их союзников, а также возможности их скорейшего пополнения".

Кроме того, Столтенберг снова повторил, что "НАТО не участвует в конфликте на Украине" и призвал продолжать оказывать Киеву военную и финансовую помощь, подчеркнув:

"… наращивание сил альянса вблизи границ с Россией направлено на предотвращение конфликта с Россией".

Что касается применения ядерного оружия, то генеральный секретарь НАТО не считает такой сценарий в украинском конфликте вероятным. Но он призвал отнестись к этому вопросу серьёзно.