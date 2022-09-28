Столтенберг призывает страны НАТО быстрее пополнять истощённые запасы оружия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на внеочередной встрече с национальными директорами по вооружениям альянса указал на необходимость пополнения запасов оружия, которые сократились из-за поставок на Украину.
Об этом сообщила пресс-служба НАТО:
"На встрече обсуждались… запасы боеприпасов у стран, входящих в альянс, и их союзников, а также возможности их скорейшего пополнения".
Кроме того, Столтенберг снова повторил, что "НАТО не участвует в конфликте на Украине" и призвал продолжать оказывать Киеву военную и финансовую помощь, подчеркнув:
"… наращивание сил альянса вблизи границ с Россией направлено на предотвращение конфликта с Россией".
Что касается применения ядерного оружия, то генеральный секретарь НАТО не считает такой сценарий в украинском конфликте вероятным. Но он призвал отнестись к этому вопросу серьёзно.
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