ВСУ безуспешно попытались перерезать "дорогу жизни" в Красный Лиман

Украинские боевики, используя тактику небольших групп, пытались захватить село Торское, чтобы взять под контроль дорогу Красный Лиман — Сватово.

Населённый пункт располагается на одной из основных дорожных развязок по пути в Красный Лиман, и именно по этой трассе получают боеприпасы защитники города, пояснил российский военкор Семён Пегов.

"Противник был отброшен, и дорога жизни остаётся под нашим контролем", — сообщил репортёр.

Он отметил, что в настоящий момент националисты артиллерийским огнём стараются затруднить подвоз боеприпасов обороняющимся подразделениям.

Ранее бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что у ВСУ остаётся только две-три недели на попытку контрнаступления.