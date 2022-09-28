Украинские боевики, используя тактику небольших групп, пытались захватить село Торское, чтобы взять под контроль дорогу Красный Лиман — Сватово.
Населённый пункт располагается на одной из основных дорожных развязок по пути в Красный Лиман, и именно по этой трассе получают боеприпасы защитники города, пояснил российский военкор Семён Пегов.
"Противник был отброшен, и дорога жизни остаётся под нашим контролем", — сообщил репортёр.
Он отметил, что в настоящий момент националисты артиллерийским огнём стараются затруднить подвоз боеприпасов обороняющимся подразделениям.
Ранее бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что у ВСУ остаётся только две-три недели на попытку контрнаступления.
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Согласно заявлению главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, власти региона не планируют объявлять о своей независимости после того, как будут оглашены итоги референдума по вхождению в состав РФ.