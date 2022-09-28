Руководитель ДНР Денис Пушилин выразил уверенность в том, что союзные силы вскоре освободят всю территорию республики в конституционных границах.
На встрече с журналистами он отметил, что бойцы РФ и ЛДНР приступают к новому этапу боевых действий.
"Территория Донецкой Народной Республики в конституционных границах будет освобождена", — подчеркнул Пушилин.
Ранее глава ДНР назвал референдум о вхождении в состав РФ исторической вехой и кульминацией непростого общего пути. Свыше 99 процентов жителей республики в ходе голосования выступили за присоединение к России.
Во вторник, 27 сентября, президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз к ужесточению ограничительных мер в отношении Москвы в связи с проведением референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, он добавил, что Киев ожидает от Запада увеличение объёмов поставок оружия.
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Согласно заявлению главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, власти региона не планируют объявлять о своей независимости после того, как будут оглашены итоги референдума по вхождению в состав РФ.