Пушилин: союзные силы освободят всю территорию ДНР в конституционных границах

Руководитель ДНР Денис Пушилин выразил уверенность в том, что союзные силы вскоре освободят всю территорию республики в конституционных границах.

На встрече с журналистами он отметил, что бойцы РФ и ЛДНР приступают к новому этапу боевых действий.

"Территория Донецкой Народной Республики в конституционных границах будет освобождена", — подчеркнул Пушилин.

Ранее глава ДНР назвал референдум о вхождении в состав РФ исторической вехой и кульминацией непростого общего пути. Свыше 99 процентов жителей республики в ходе голосования выступили за присоединение к России.

Во вторник, 27 сентября, президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз к ужесточению ограничительных мер в отношении Москвы в связи с проведением референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, он добавил, что Киев ожидает от Запада увеличение объёмов поставок оружия.