Украинские боевики попытались перекрыть трассу Лисичанск — Артёмовск. Однако российские войска начали штурм позиций противника и атаковали группировку ВСУ.
Два отделения подразделения ВС РФ двигались на бронированных машинах, которые были усилены основным боевым танком (ОБТ). Когда танк вышел к опорному пункту ВСУ, один из боевиков попытался ударить бронемашину из гранатомёта. Однако ОБТ занял позицию и открыл огонь по блокпосту. Украинские солдаты были вынуждены сбежать в укрытия.
После этого к опорному пункту подошли две бронемашины. Российский десант укрылся в траншеях и закидал противника гранатами.
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