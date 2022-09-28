ВС РФ подавили огнём и закидали гранатами ВСУ на трассе Лисичанск — Артёмовск

Украинские боевики попытались перекрыть трассу Лисичанск — Артёмовск. Однако российские войска начали штурм позиций противника и атаковали группировку ВСУ.

Штурм российским подразделением опорного пункта ВСУ на трассе Лисичанск-Артёмовск

Два отделения подразделения ВС РФ двигались на бронированных машинах, которые были усилены основным боевым танком (ОБТ). Когда танк вышел к опорному пункту ВСУ, один из боевиков попытался ударить бронемашину из гранатомёта. Однако ОБТ занял позицию и открыл огонь по блокпосту. Украинские солдаты были вынуждены сбежать в укрытия.

После этого к опорному пункту подошли две бронемашины. Российский десант укрылся в траншеях и закидал противника гранатами.