Аграновский: при незаконной мобилизации стоит обратиться в приёмную губернатора

Адвокат Дмитрий Аграновский в беседе с Pravda.Ru рассказал, кому нужно рассказать о нарушениях при частичной мобилизации. По словам эксперта, самой эффективной реакцией является обращение в прокуратуру.

"Насколько я знаю, во всех регионах есть горячие линии губернатора. Можно жаловаться через соответствующие электронные приёмные", — отметил специалист.

По его мнению, личный разговор или письмо по электронной почте тоже могут помочь, но этот способ менее быстрый. Также собеседник издания посоветовал рассказывать о нарушениях журналистам.

"Не рекомендую обращаться в организации, которые предлагают помощь при уклонении. Можно стать жертвой мошенников", — предупредил Аграновский.

Вместе с этим он подчеркнул, что россиянам можно обращаться к юристам и уточнять информацию о своих правах.

"Перегибы на местах есть. Но они выявляются. Это происходит в основном после жалоб граждан", — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что более 300 жителей Омска заявили о незаконной частичной мобилизации. По данным местных СМИ, россияне возмутились призывом мужчин, которые ему не подлежат из-за возраста или проблем со здоровьем.