Народная милиция ЛНР: союзные силы по-прежнему контролируют Красный Лиман

По информации Народной милиции ЛНР, Красный Лиман полностью контролируется союзными силами.

В Telegram-канале ведомства добавили, что стратегически важные трассы тоже остаются под контролем армий РФ, ДНР и ЛНР, хотя украинские войска и стараются перекрыть пути снабжения к этому населённому пункту.

Ранее Минобороны проинформировало, что украинские войска потерпели поражение при попытке наступления на Красный Лиман, потеряв при этом более 70 бойцов.