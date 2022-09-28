По информации Народной милиции ЛНР, Красный Лиман полностью контролируется союзными силами.
В Telegram-канале ведомства добавили, что стратегически важные трассы тоже остаются под контролем армий РФ, ДНР и ЛНР, хотя украинские войска и стараются перекрыть пути снабжения к этому населённому пункту.
Ранее Минобороны проинформировало, что украинские войска потерпели поражение при попытке наступления на Красный Лиман, потеряв при этом более 70 бойцов.
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С наступлением холодов в рядах украинской армии назрела проблема нехватки зимнего обмундирования.