По мнению военкома Алтайского края Марата Усманова, в случаях с ошибочной частичной мобилизацией россиян есть и их собственная вина.
Военком подчеркнул, что частичная мобилизация по ошибке является следствием неисполнения гражданами своих обязанностей по воинскому учёту. Они сами должны были проинформировать военкомат о том, что в их семейном положении или месте работы произошли изменения, объяснил Усманов.
Видеообращение военкома Алтайского края размещено в Telegram-канале регионального правительства.
Иногда вина в ошибочной частичной мобилизации лежит на кадровых работниках, которые своевременно не уведомили военкомат о переводе гражданина на должность, предполагающую отсрочку, добавил Усманов.
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