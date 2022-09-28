Военком Алтая: в мобилизации по ошибке часто виноваты сами россияне

По мнению военкома Алтайского края Марата Усманова, в случаях с ошибочной частичной мобилизацией россиян есть и их собственная вина.

Военком подчеркнул, что частичная мобилизация по ошибке является следствием неисполнения гражданами своих обязанностей по воинскому учёту. Они сами должны были проинформировать военкомат о том, что в их семейном положении или месте работы произошли изменения, объяснил Усманов.

Видеообращение военкома Алтайского края размещено в Telegram-канале регионального правительства.

Иногда вина в ошибочной частичной мобилизации лежит на кадровых работниках, которые своевременно не уведомили военкомат о переводе гражданина на должность, предполагающую отсрочку, добавил Усманов.