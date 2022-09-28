Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В Белгородской области сдетонировал боеприпас
Движение судов приостановлено в Босфоре
Кадры ближнего боя: боец союзных сил против группы боевиков ВСУ
Кадыров: союзные силы отразили атаку ВСУ в селе Спорное в ДНР
Гастроэнтеролог: жвачка улучшает память и способность концентрировать внимание
Премьер Польши предупредил поляков о трудной зиме
От частичной мобилизации освобождаются только штатные сотрудники
WarGonzo: ВСУ нанесли удар по Торскому новым оружием НАТО
Директора ЧОПа, под охраной которого была школа в Ижевске, арестовали

Награды — не поспевают за казаками…

Силовые структуры » Министерство обороны

Десять казаков Первого отдела Оренбургского войскового казачьего общества, прошедших боевой путь на Донбассе в составе добровольческого отряда "Ермак", награждены государственными наградами Российской Федерации. Двое оренбургских казаков награждены орденом "Мужества" посмертно.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил награды казакам
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил награды казакам

За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции ВС РФ на Украине, — пять медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени и медаль "За отвагу" шести казакам вручил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

— В составе Вооруженных сил Российской Федерации наше казачество стойко и мужественно выполняет боевые задачи. Оренбуржцы гордятся своими родными и близкими, которые как настоящие патриоты защищают интересы Отечества, — сказал Денис Паслер.

Двое из отмеченных заслуженными наградами добровольцев не успели получить орден "Мужества" и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени. Снова ушли на Донбасс защищать территории ЛДНР и независимость России от неонацистской нечисти. Сказали родным: "Лучшая награда — добить фашистов! А медали — подождут, не заржавеют…"

— Казаки-оренбуржцы расчетной минометной батареи много сделали для подавления врага в контрбатарейных перестрелках. Однажды точным минометным огнем преградили путь для наступления противника, чем спасли от окружения и гибели двенадцать российских воинов, — рассказал командир батареи минометчиков "Ермака" Дмитрий с боевым позывным "Кум".

 

О своих подвигах казаки говорят просто: ушли добровольцами, чтобы помочь своим товарищам освободить жителей Донбасса от нацистов и защитить интересы родной страны. А также обратились к тем, кто будет призван в рамках частичной мобилизации.

— Это важное дело для государства, долг каждого гражданина страны, каждого боеспособного мужчины. А казаки всегда готовы встать на защиту и Отечества и с честью выполнять поставленные задачи, — сказал казак отряда "Ермак" с позывным "Кум".

А о тех немногих, которые потеряли жизненные ориентиры и решили избежать мобилизации, командир батальона с позывным "Михалыч" сказал: "Лично мне за них стыдно. Бог им судья".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
ВСУ остались без зимней боевой экипировки из-за мобилизации на Украине

С наступлением холодов в рядах украинской армии назрела проблема нехватки зимнего обмундирования.

ВСУ остались без зимней боевой экипировки из-за мобилизации на Украине
Глава ВГА Сальдо: объявления независимости Херсонской области не будет
Мир. Новости мира
Глава ВГА Сальдо: объявления независимости Херсонской области не будет
Силовые структуры
Союзные войска взяли в плен военных ВСУ, участвовавших в штурме Красного Лимана
Силовые структуры
Стрелков заявил, что РФ проведёт несколько волн мобилизации
Любовь Степушова Уклонист от мобилизации приехал в Казахстан. Перспективы жизни — изгой Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 28 сентября: знаменитые Весы Соломон Соловьев Андрей Николаев Ядерное сдерживание: что мешает победе России на Украине Андрей Николаев
Власть
Референдумы по присоединению к РФ состоялись. Дальнейший сценарий известен
Мир. Новости мира
При взрывах "Северных потоков" замечены корабли и диверсанты НАТО
Залужный заявил, что текущим конфликтом борьба РФ и Украины не завершится
Силовые структуры
Залужный заявил, что текущим конфликтом борьба РФ и Украины не завершится
Последние материалы
Омбудсмен Москвы Потяева предложила освободить от мобилизации отцов троих детей
Хазин: взрыв на газопроводах — объявление войны Германии
Сотрудница РАН перевела якобы работнику Центробанка РФ почти полмиллиона рублей
Fox News: трубы "Северного потока" могли подорвать по приказу Байдена
Военком Алтая: в мобилизации по ошибке часто виноваты сами россияне
Астрологи: Овен, Лев, Рыбы и ещё три знака зодиака — самые злопамятные
В ДНР сообщили о новом обстреле Донецка со стороны ВСУ
Красный Лиман: в эйфории приобретения территорий Россия может их потерять
Пьяная жительница Нижнего Тагила проехалась на капоте и сломала ногу
Народная милиция ЛНР: союзные силы по-прежнему контролируют Красный Лиман
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников