Награды — не поспевают за казаками…

Десять казаков Первого отдела Оренбургского войскового казачьего общества, прошедших боевой путь на Донбассе в составе добровольческого отряда "Ермак", награждены государственными наградами Российской Федерации. Двое оренбургских казаков награждены орденом "Мужества" посмертно.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил награды казакам

За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции ВС РФ на Украине, — пять медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени и медаль "За отвагу" шести казакам вручил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

— В составе Вооруженных сил Российской Федерации наше казачество стойко и мужественно выполняет боевые задачи. Оренбуржцы гордятся своими родными и близкими, которые как настоящие патриоты защищают интересы Отечества, — сказал Денис Паслер.

Двое из отмеченных заслуженными наградами добровольцев не успели получить орден "Мужества" и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени. Снова ушли на Донбасс защищать территории ЛДНР и независимость России от неонацистской нечисти. Сказали родным: "Лучшая награда — добить фашистов! А медали — подождут, не заржавеют…"

— Казаки-оренбуржцы расчетной минометной батареи много сделали для подавления врага в контрбатарейных перестрелках. Однажды точным минометным огнем преградили путь для наступления противника, чем спасли от окружения и гибели двенадцать российских воинов, — рассказал командир батареи минометчиков "Ермака" Дмитрий с боевым позывным "Кум".

О своих подвигах казаки говорят просто: ушли добровольцами, чтобы помочь своим товарищам освободить жителей Донбасса от нацистов и защитить интересы родной страны. А также обратились к тем, кто будет призван в рамках частичной мобилизации.

— Это важное дело для государства, долг каждого гражданина страны, каждого боеспособного мужчины. А казаки всегда готовы встать на защиту и Отечества и с честью выполнять поставленные задачи, — сказал казак отряда "Ермак" с позывным "Кум".

А о тех немногих, которые потеряли жизненные ориентиры и решили избежать мобилизации, командир батальона с позывным "Михалыч" сказал: "Лично мне за них стыдно. Бог им судья".