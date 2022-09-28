В РФ призывают готовиться к применению Киевом грязной ядерной бомбы

Диверсия на "Северных потоках" — только это начало. США готовят теракты уже в РФ на крупных инфраструктурных объектах.

Об этом сообщил политолог Дмитрий Евстафьев.

"То, что они пошли на совершение этого теракта — это пробы пера. Следующими будут на нашей территории, на наших инфраструктурных объектах. Американцы, пока мы ожидаем, что они принесут нам ничью, начинают апробировать методику террористических актов с большими последствиями", — в эфире телеканала "Россия 1" сказал эксперт.

Он уверен, что уже дана санкция киевской власти на компоновку грязной бомбы и потом её применение, и это вопрос нескольких недель. И не надо будет прятать голову в песок и говорить, что нас не предупреждали.

Россия должна быть готова к применению националистической властью грязной бомбы по территории вернувшихся с РФ регионов, подытожил Евстафьев.