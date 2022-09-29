Украина ранее существовала как проект США и в неё вкладывали деньги.
Но теперь этому пришёл конец, поскольку Херсонская область становится полноценным субъектом РФ. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Украина и все, кто её создавал, я думаю, в ближайшее время развалятся, потому что мир сегодня встаёт с колен рабства", — в Telegram-канале отметил он.
По его словам, Херсонская область вернулась в нормальное состояние и будет развиваться по примеру полуострова Крым, который буквально расцвёл за восемь лет.
А вот американская демократия ничем себя в мире не проявила, и ничего в мир не принесла кроме бед, разрушенных судеб, уничтоженных стран, подытожил Стремоусов.
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Посольство США в РФ призвало американских граждан не посещать Россию, а тех, кто уже в стране — немедленно покинуть её.