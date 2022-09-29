Боевики украинской армии нанесли удары по двум районам Донецка, используя снаряды калибра НАТО. Об этом заявили в представительстве ДНР.
ВСУ выпустили по три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Калининскому районам, сообщает РИА Новости. В результате атаки со стороны киевского режима погибла женщина.
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