Боевики ВСУ выпустили по Донецку девять снарядов натовского калибра

Боевики украинской армии нанесли удары по двум районам Донецка, используя снаряды калибра НАТО. Об этом заявили в представительстве ДНР.

ВСУ выпустили по три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Калининскому районам, сообщает РИА Новости. В результате атаки со стороны киевского режима погибла женщина.