Рожин: интенсивные бои за Купянск продолжаются, ситуация сложнейшая

Накануне сообщалось, что боевиками ВСУ занята часть станции Купянск-Узловая.

Военный эксперт Борис Рожин подтвердил, что вокруг самого города идут тяжелые бои.

Ранее проект Семёна Пегова WarGonzo со ссылкой на источники подчеркнул, что уход из Купянска даст националистам больше возможностей для наступления на Лиман.

"Противник расширяет свой плацдарм на восточном берегу Оскола, занимая часть станции Купянск-Узловая и два населенных пункта южнее неё. Севернее Купянска противник готовится возобновить наступление с целью выхода к границам ЛНР. Оскольский фронт находится в критическом состоянии”, — пишет Рожин в колонке для военкора Юрия Котенка.

Боевики Вооружённых сил Украины пытаются продвинуться к Лиману, однако в НМ Донецкой Народной Республики сообщили, что подступы к городу блокированы и враг не может прорвать оборону.