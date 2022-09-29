Мобилизованных приведут к присяге, если они раньше не служили

Россияне, которые призываются на службу в рамках частичной мобилизации, будут принимать присягу только в том случае, если не принимали её раньше.
Присяга в России принимается один раз. Об этом сообщается в материале портала "Объясняем.рф".
"Если мобилизуемый ранее служил и принимал присягу, вновь это делать не требуется. Если мобилизованный не служил, он будет приведён к присяге", — говорится в публикации.
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Посольство США в РФ призвало американских граждан не посещать Россию, а тех, кто уже в стране — немедленно покинуть её.