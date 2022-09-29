Боевики украинской армии целенаправленно обстреливают фермы и сельхозпредприятия, чтобы уничтожить зерно и тысячи животных. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его мнению, руководство киевского режима хочет спровоцировать голод в Запорожье. Рогов подчеркнул, что ВСУ регулярно наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.
"Режим Зеленского занимается терроризмом против собственных сограждан. Кроме того, мы видим, что убиты тысячи животных — свиней, коров. Убийство происходит ракетами HIMARS по 150 тысяч долларов каждая. То есть они пытаются устроить голод и геноцид на нашей земле, в том числе отключением газа, электричества", — заявил он в эфире Первого канала.
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