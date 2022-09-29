По предварительным данным, в результате ударов со стороны ВСУ по колонне беженцев в Харьковской области погибли около 30 человек, в числе которых несовершеннолетние дети. Об этом заявил глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.
"Экстренные службы пока не могут вывезти тела из-за непрекращающихся атак ВСУ", — отметил он в беседе с РИА Новости.
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