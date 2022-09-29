Reuters: характер конфликта на Украине меняется из-за ЧП на "Северных потоках"

Чиновник Европейского союза предупредил, что аварии на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2" меняют статус конфликта на Украине. Источник Reuters сравнил масштаб влияния этих происшествий с объявлением частичной мобилизации в РФ.