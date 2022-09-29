ВС России уничтожили украинскую батарею гаубиц М777 в Запорожской области

Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что в ходе военной спецоперации по принуждению к миру на Украине Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали гаубицы М777 США на территории Запорожской области.

Также в ведомстве рассказали об уничтожении взвода орудий "Гиацинт" в районе Евгеновки Донецкой Народной Республики.