Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что в ходе военной спецоперации по принуждению к миру на Украине Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали гаубицы М777 США на территории Запорожской области.
Также в ведомстве рассказали об уничтожении взвода орудий "Гиацинт" в районе Евгеновки Донецкой Народной Республики.
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Посольство США в РФ призвало американских граждан не посещать Россию, а тех, кто уже в стране — немедленно покинуть её.