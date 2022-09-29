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Минобороны: российские военные ликвидировали девять складов вооружения ВСУ

Силовые структуры

В Минобороны России рассказали об уничтожении девяти складов армии Украины. В хранилищах находились боеприпасы и ракетно-артиллерийское вооружение, подчеркнули представители ведомства.

По информации министерства, объекты располагались в районах

  • села Коломийцево Днепропетровской области,
  • Котлярево, Березнеговатого и Шевченково Николаевской области,
  • Лежино Запорожской области,
  • Краматорска и Малиновки в Донецкой Народной Республике.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Александр Артамонов
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