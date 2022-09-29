В Минобороны России рассказали об уничтожении девяти складов армии Украины. В хранилищах находились боеприпасы и ракетно-артиллерийское вооружение, подчеркнули представители ведомства.
По информации министерства, объекты располагались в районах
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