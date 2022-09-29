Российский парламентарий Даниил Бессарабов сказал, что военных преступников не будут казнить в Донецкой Народной Республике, поскольку она станет частью Российской Федерации.
"Смертная казнь будет автоматически заменена на пожизненное заключение", — подчеркнул член Госдумы, передаёт ТАСС.
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ВСУ продолжают наступать в Харьковской области на Красный Лиман, откуда можно атаковать Лисичанск в ЛНР. Но Минобороны РФ как будто этого не замечает.