Смертную казнь в ДНР заменят пожизненным наказанием после включения в состав РФ

Российский парламентарий Даниил Бессарабов сказал, что военных преступников не будут казнить в Донецкой Народной Республике, поскольку она станет частью Российской Федерации.

"Смертная казнь будет автоматически заменена на пожизненное заключение", — подчеркнул член Госдумы, передаёт ТАСС.