Российские журналисты заявили, что в Хакасии частичной мобилизации подверглись шесть человек, среди которых оказались Роман с двумя кистами в мозге, ухаживающий за больным сыном Александр и многодетные папы.
По информации newkhakasiya.online, мужчины не стали участниками спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине из-за обращения Общероссийского народного фронта к военному комиссару. Как отметили в издании, три человека добрались до Омска, но в среду, 28 сентября, они отправились домой.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке военкомы включили пожарную сигнализацию. Так они решили передать повестки россиянам.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ продолжают наступать в Харьковской области на Красный Лиман, откуда можно атаковать Лисичанск в ЛНР. Но Минобороны РФ как будто этого не замечает.