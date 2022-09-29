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В Хакасии ошибочно мобилизовали шесть человек, включая мужчину с кистами в мозге

Силовые структуры

Российские журналисты заявили, что в Хакасии частичной мобилизации подверглись шесть человек, среди которых оказались Роман с двумя кистами в мозге, ухаживающий за больным сыном Александр и многодетные папы.

По информации newkhakasiya.online, мужчины не стали участниками спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине из-за обращения Общероссийского народного фронта к военному комиссару. Как отметили в издании, три человека добрались до Омска, но в среду, 28 сентября, они отправились домой.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке военкомы включили пожарную сигнализацию. Так они решили передать повестки россиянам.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Александр Артамонов
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