Зеленский экстренно собирает Совет национальной безопасности Украины

Украинский президент Владимир Зеленский 30 сентября созовет срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО).

Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

"Президент Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны", — сказано в сообщении главы пресс-службы лидера Незалежной.

По словам Никифорова, дополнительная информация будет позднее, повестку заседания тоже пока не раскрыли.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что 30 сентября Владимир Путин примет участие в церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. На мероприятии будут подписаны договоры.

Песков подчеркнул, что это будет несколько иной от послания Федеральному собранию формат. Само послание пройдёт позже, о его дате скажут заблаговременно.