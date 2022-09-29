Украинский президент Владимир Зеленский 30 сентября созовет срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО).
Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
"Президент Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны", — сказано в сообщении главы пресс-службы лидера Незалежной.
По словам Никифорова, дополнительная информация будет позднее, повестку заседания тоже пока не раскрыли.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что 30 сентября Владимир Путин примет участие в церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. На мероприятии будут подписаны договоры.
Песков подчеркнул, что это будет несколько иной от послания Федеральному собранию формат. Само послание пройдёт позже, о его дате скажут заблаговременно.
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