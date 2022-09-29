Болгария не будет поставлять украинской армии тяжёлое вооружение, несмотря на настойчивые уговоры Киева.
Об этом сообщи болгарский министр обороны Стефан Динчев Янев.
"Посол Украины запросил у нас тяжёлое вооружение. Ответ мой был ясен: есть решение парламента об оказании военно-технической помощи, но не о предоставлении оружия. Пока я министр, оружие Украине предоставлено не будет", — отметил он.
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