Угроза применения армией России тактического ядерного оружия против Украины "очень высокая".

Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Украины

"Удары, вероятно, будут нацелены на места вдоль линии фронта, где дислоцируется большое количество личного состава и техники, а также по важным командным центрам и критической инфраструктуре. Чтобы их остановить, нам нужны не только зенитные, но и противоракетные системы", — сказал представитель ведомства Вадим Скибицкий.