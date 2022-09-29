Западные политики: Путин заминировал "Северный поток" несколько лет назад

Политики западных стран подозревают, что Россия заминировала трубопроводы "Северный поток 1" и "Северный поток 2" несколько лет назад.

Об этом сообщает немецкое издание Bild*.

"Западные политики подозревают, что Путин заминировал "Северный поток" несколько лет назад", — в частности, пишет издание.

* Bild - на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

