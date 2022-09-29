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Вместе с пограничным режимом ликвидируют таможню между новыми регионами России и другими областями.

Досмотр и КПП останутся, но уже в компетенции Транспортной безопасности.

Об этом сообщил в своём аккаунте мессенджера военкор Семён Пегов.

"Что там греха таить — раньше многие завозили помощь братским русским республикам чуть ли ни контрабандистскими тропами. Иной раз сделать это по-другому было просто на просто невозможно — особенно в многолетний период "Минских соглашений". Теперь все эти проблемы должны отпасть", — отметил журналист.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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