Вместе с пограничным режимом ликвидируют таможню между новыми регионами России и другими областями.
Досмотр и КПП останутся, но уже в компетенции Транспортной безопасности.
Об этом сообщил в своём аккаунте мессенджера военкор Семён Пегов.
"Что там греха таить — раньше многие завозили помощь братским русским республикам чуть ли ни контрабандистскими тропами. Иной раз сделать это по-другому было просто на просто невозможно — особенно в многолетний период "Минских соглашений". Теперь все эти проблемы должны отпасть", — отметил журналист.
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ВСУ продолжают наступать в Харьковской области на Красный Лиман, откуда можно атаковать Лисичанск в ЛНР. Но Минобороны РФ как будто этого не замечает.