Таможню между РФ и ЛНР, ДНР ликвидируют после подписания

Вместе с пограничным режимом ликвидируют таможню между новыми регионами России и другими областями.

Досмотр и КПП останутся, но уже в компетенции Транспортной безопасности.

Об этом сообщил в своём аккаунте мессенджера военкор Семён Пегов.

"Что там греха таить — раньше многие завозили помощь братским русским республикам чуть ли ни контрабандистскими тропами. Иной раз сделать это по-другому было просто на просто невозможно — особенно в многолетний период "Минских соглашений". Теперь все эти проблемы должны отпасть", — отметил журналист.