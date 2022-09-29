ВСУ не удастся установить контроль над Лиманом. Так считает военный эксперт Василий Дандыкин.
Эксперт напомнил, что украинская армия уже заплатила высокую цену за свои попытки атаковать этот участок фронта.
"На этом участке ВСУ несут большие потери. Там перемолото немало и техники, и людей противника", — сказал Дандыкин в разговоре с Telegram-каналом "Иди и смотри".
Аналитик полагает, что союзным силам удастся перейти здесь в наступление в самом ближайшем будущем.
"Это произойдет не в столь далекой перспективе, ну, скажем так, в октябре", — добавил Дандыкин.
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ВСУ продолжают наступать в Харьковской области на Красный Лиман, откуда можно атаковать Лисичанск в ЛНР. Но Минобороны РФ как будто этого не замечает.