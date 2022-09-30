Вооружённые силы РФ впервые применили танки Т-90М "Прорыв-3" с панорамным прицелом в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.
В интервью изданию "Красная звезда" он отметил, что машины хорошо зарекомендовали себя в условиях реальных боевых действий. Как пояснил Салюков, благодаря панорамному прицелу командир может объективно оценивать обстановку на фронте совместно с наводчиком-оператором.
"Впервые в боевых условиях применяются танки Т-90М "Прорыв-3", — подтвердил генерал армии.
При этом он добавил, что новейший российский танк позволяет командирам самостоятельно наносить удары по противнику.
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