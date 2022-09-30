Лётчики российских Су-25 окажут поддержку силам ОДКБ на учениях в Казахстане

Лётчики российских самолётов Су-25 окажут поддержку с воздуха Коллективным силам ОДКБ во время учений на территории Казахстана.

Как сообщили в объединённом пресс-центре ОДКБ, экипажи Су-25 ВКС РФ и казахстанских СУ-30СМ планируют отработать совместные действия по поиску и уничтожению инфраструктуры условного врага.

Отмечается, что во время учений по целям на полигоне будут запущены неуправляемые авиационные ракеты С-8.