За прошедшие сутки украинские военные девять раз открывали огонь по ЛНР. Об этом сообщили эксперты из представительства республики в СЦКК.
По информации ведомства, в общей сложности Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили 13 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, произведённой в США. Отмечается, что националисты нанесли удары по следующим населённым пунктам:
Сведения о возможных пострадавших уточняются.
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