ВСУ за сутки девять раз обстреляли ЛНР, выпустив 13 ракет из РСЗО HIMARS

За прошедшие сутки украинские военные девять раз открывали огонь по ЛНР. Об этом сообщили эксперты из представительства республики в СЦКК.

По информации ведомства, в общей сложности Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили 13 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, произведённой в США. Отмечается, что националисты нанесли удары по следующим населённым пунктам:

Лисичанск;

Лантратовка;

Рубежное;

Приволье;

Врубовка;

Золотое-5;

Сватово;

Кременная.

Сведения о возможных пострадавших уточняются.