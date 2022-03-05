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Автор Елена Былкина

Путин заявил, что в спецоперации в Украине не участвуют срочники

Силовые структуры

Лидер РФ Владимир Путин уверил, что к спецоперации на Украине не привлекают солдат-срочников. Вооружённым силам РФ, по словам лидера страны, не нужна также помощь добровольцев.

Путин заявил, что в спецоперации в Украине не участвуют срочники

Владимир Путин побеседовал с женщинами-пилотами и стюардессами и ответил на вопросы, связанные со спецоперацией на Украине.

Как сообщает ТАСС, президент подчеркнул, что на Украине нет срочников. На военную спецоперацию также не будут направлять тех отслуживших, кто прибывает на военные сборы.

Президент РФ отметил, что на данный момент уничтожена почти вся военная инфраструктура Украины.

"Если бы Россия ограничила военную операцию только Донбассом, то украинские силы постоянно получали бы ресурсы", — цитирует слова главы государство ТАСС.

Путин объяснил, что в введении военного положения на территории России нет необходимости, так как эта мера принимается только при возникновении внешней агрессии.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы владимир путин
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