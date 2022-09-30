WarGonzo: ВС РФ остановили наступление ВСУ на Красный Лиман в районе Ставков

Ситуация в Красном Лимане остаётся крайне тяжёлой. Как сообщает военный корреспондент, автор Telegram-канала WarGonzo Семён Пегов, противник ведёт огонь по путям снабжения наших войск, пытается прорваться в Дробышево и Ямполь. По некоторым данным, подразделения ВС РФ вынуждены отходить из Ямполя под прикрытием реактивных систем залпового огня.

Бои продолжались на протяжение всей минувшей ночи. ВС РФ наносили удары с применением РСЗО по вражеским колоннам, стягивающимся к Ямполю. Однако несмотря на ожесточённые попытки ВСУ прорвать оборону наших войск, город по-прежнему остаётся под контролем ВС РФ. К настоящему моменту враг остановлен в районе Ставков в Лиманском районе.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются взять наши войска в Красном Лимане в котёл.