ВСУ взяли Красный Лиман в оперативное окружение

ВСУ начали наступление на Красный Лиман сразу с трёх направлений вечером 29 сентября, пытаясь прорваться к границам ЛНР. Фактически наши войска находятся в оперативном окружении, пишет "Военное обозрение". При этом защитникам города всё ещё удаётся держать оборону.

ВСУ наносят по позициям ВС РФ артиллерийские удары, применяют РСЗО, в том числе HIMARS.

Севернее города противнику удалось занять Колодези, Зелёную Долину и перерезать трассу Сватово — Макеевка — Терны — Лиман. Последняя дорога, связывающая Красный Лиман с подконтрольной нашим войскам территорией, находится в Заречном. ВСУ попытались провести в этом направлении разведку боем, но попытка провалилась. Атаки на Заречное продолжаются с двух направлений.

Западнее Лимана противник занял Шандриголово и Новосёлку, однако наступление застопорилось в Дробышево, где сейчас продолжаются ожесточённые бои.

По информации военкоров, ситуация в Красном Лимане остаётся критической. Есть сведения, что ВС РФ покидают Ямполе под прикрытием РСЗО. Противник сильно превосходит ВС РФ по численности.