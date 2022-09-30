Россию нельзя победить, поскольку это ядерная держава.
Об этом сообщил украинский политолог Вадим Карасёв.
Он отметил, что запасы ядерного оружия у РФ чрезвычайно велики, однако нанести ей "стратегическое поражение" всё же можно.
"Россию нельзя победить как ядерную державу, у которой — у США и России 90 процентов ядерных боеголовок. 10 процентов — это КНР и так далее. 6600 — это стратегические ядерные и 4447 — это тактические ядерные боеприпасы, российские. Это очень много", — в эфире своего видеоблога сказал эксперт.
А вот стратегическое поражение ей нанести можно, потому что Россия якобы может дрогнуть и не использовать стратегические ядерные боеголовки.
"Почему? А потому что тогда никто не победит", — подытожил Карасёв.
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