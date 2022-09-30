Путин: Россия не будет жить по фальшивым правилам Запада

Президент страны Владимир Путин в ходе обращения заявил, что Россия не будет жить по правилам, которые придумал Запад.

"Он рассчитывает на то, что ему всё сойдёт с рук. Да, собственно говоря, и сходило с рук до сих пор. Соглашения в сфере стратегической безопасности летят в мусорную корзину, договорённости достигнутые на самом высоком политическом уровне объявляются небылицами, твердое обещание не расширять НАТО на Восток обернулись грязным обманом"

Со всех сторон слышны фразы: Запад отстаивает порядок, основанный на правилах, подчеркнул президент.

"Кто вообще видел эти правила? Кто согласовывал? Это просто бред какой-то, сплошной обман, двойные или уже тройные стандарты. На дураков рассчитано. Россия — великая тысячелетняя держава и по таким подтасованным и фальшивым правилам жить не будет", — заявил Путин.