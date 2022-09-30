Российский лидер Владимир Путин во время выступления в Кремле сказал, что Москва готова любыми способами обеспечивать безопасность страны, в том числе новых территорий. По мнению президента, у народа РФ есть "великая освободительная миссия".
"Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами", — подчеркнул руководитель России.
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