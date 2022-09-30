По мнению посла ЛНР в России Родиона Мирошника, в ближайшем будущем ВСУ "мало что светит" на поле боя, поэтому они стараются отвоевать хотя бы небольшую часть территории.
Красный Лиман находится в полукольце, противник старается отрезать пути снабжения российской армии, однако пока город остаётся под контролем ВС РФ.
По мнению Мирошника, своим наступлением на Лиман Киев пытается решить как политичную, так и военную задачи. В политическом плане Украина стремится заполучить хотя бы небольшой кусочек будущей территории РФ, демонстрируя пренебрежение итогами референдума. В военном плане ВСУ пытаются воспользоваться паузой, возникшей накануне полноценного освоения новых земель в статусе российских.
"Им уже мало что светит в военном плане", — сказал Мирошник в интервью ТАСС.
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В Красном Лимане складывается напряжённая ситуация, этот город находится в полукольце, сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин.