Продвижение ВСУ под Лиманом остановилось благодаря союзным силам

Село Торское под Красным Лиманом по-прежнему контролируется союзными войсками, сообщает РИА Новости.

ВСУ так и не смогли отрезать снабжение между Торским и Лиманом. Хоть дорога и находится под постоянным обстрелом, перемещение по ней на большой скорости всё-таки возможно. По этой дороге происходит переброска резервов РС РФ, ДНР и ЛНР под Красный Лиман.

Сообщается, что ВСУ были остановлены к северу от Торского, и тем самым планы украинского командования о захвате Лимана к 30 сентября потерпели крах.