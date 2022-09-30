Слуцкий сравнил заявку Украины в НАТО с приглашением вступить в конфликт

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отреагировал на решение украинского президента Владимира Зеленского ускоренно подать заявку на вступление в военно-политический блок НАТО. По мнению российского парламентария, если Киев станет частью альянса, может начаться масштабный ядерный конфликт.

"Звучит как приглашение НАТО вступить в прямой военный конфликт с РФ", — подчеркнул член Госдумы.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не станет продолжать переговоры с Москвой. Однако, по словам президента, диалог возможен при отставке российского коллеги Владимира Путина.