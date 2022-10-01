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Три иранских "Шахида" поразили объекты врага в Николаеве, в городе мощный пожар

Силовые структуры

Беспилотники-камикадзе Shahed-136, закупленные Минобороны РФ в Иране и переименованные в "Герань-2", нанесли удары по объектам ВСУ в Николаеве.

По сообщениям местных источников, над городом был слышен звук четырёх барражирующих боеприпасов, причём системы ПВО оказались бессильны, и все БПЛА успешно нашли свои цели.

Жители Николаева публикуют в соцсетях ролики, на которых можно видеть сильный пожар на месте военного объекта ВСУ Также горожане уточняют, что "прилёты" дронов продолжаются.

Накануне стало известно, что ракетная атака ВКС РФ на транспортное предприятие в Днепропетровске оставила части ВСУ без боеприпасов и транспорта.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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