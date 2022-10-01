Украинская армия вошла в Красный Лиман. Об этом сообщают военкоры "Русской весны". Российские войска отошли с линии обороны на окраинах города, но они не в котле. Конфигурация фронта изменилась, однако как именно, пока неизвестно, сообщает источник.
Раненые эвакуированы. По позициям ВСУ работает артиллерия и авиация ВС России — "фронт не рухнул, бои в районе продолжаются", пишет издание. В Кременную подошли подкрепления, создан серьёзный узел обороны. В город переброшены силы "Русского Легиона" ("Барс-13") и других подразделений, которые вышли с окраин Лимана, передают военные корреспонденты с места событий.
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В Красном Лимане складывается напряжённая ситуация, этот город находится в полукольце, сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин.