ВСУ зашли в Красный Лиман, но фронт не рухнул

Украинская армия вошла в Красный Лиман. Об этом сообщают военкоры "Русской весны". Российские войска отошли с линии обороны на окраинах города, но они не в котле. Конфигурация фронта изменилась, однако как именно, пока неизвестно, сообщает источник.

Раненые эвакуированы. По позициям ВСУ работает артиллерия и авиация ВС России — "фронт не рухнул, бои в районе продолжаются", пишет издание. В Кременную подошли подкрепления, создан серьёзный узел обороны. В город переброшены силы "Русского Легиона" ("Барс-13") и других подразделений, которые вышли с окраин Лимана, передают военные корреспонденты с места событий.